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Следователи заинтересовались делом об обрезании младенца на дому в Шушарах
Сегодня, 12:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следователи заинтересовались делом об обрезании младенца на дому в Шушарах

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После операции на дому ребенок с кровотечением был госпитализирован в больницу.

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства госпитализации  новорожденного. Ему провели операцию по обрезанию на дому в Шушарах.

Следственным отделом по Пушкинскому району проводится доследственная проверка по факту госпитализации двухмесячного мальчика. Установлено, что 16 марта в Шушарах 44-летний медицинский работник в домашних условиях провел операцию младенцу.  В тот же день ребенок с кровотечением был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Piter.tv

Теги: обрезание, проверка, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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