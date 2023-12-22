Следователи заинтересовались делом об обрезании младенца на дому в Шушарах

После операции на дому ребенок с кровотечением был госпитализирован в больницу.

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства госпитализации новорожденного. Ему провели операцию по обрезанию на дому в Шушарах.

Следственным отделом по Пушкинскому району проводится доследственная проверка по факту госпитализации двухмесячного мальчика. Установлено, что 16 марта в Шушарах 44-летний медицинский работник в домашних условиях провел операцию младенцу. В тот же день ребенок с кровотечением был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Piter.tv