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Водителя грузовика госпитализировали после аварии в Шушарах
Сегодня, 11:38
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Водителя грузовика госпитализировали после аварии в Шушарах

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Состояние мужчины оценили как тяжелое.

Полицейские Петербурга проводят проверку по факту аварии в Шушарах. Как сообщили в МВД России, ДТП произошло ночью 29 октября. 

По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля "Луидор", двигаясь по Московскому шоссе в сторону столицы, выбрал неверную дистанцию врезался в двигавшуюся в попутном направлении фуру Mercedes с полуприцепом.

В результате первый мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе произошла массовая авария, в которой травмы получили три человека. На проспекте Просвещения столкнулись четыре транспортных средства.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, шушары
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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