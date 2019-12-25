Водителя грузовика госпитализировали после аварии в Шушарах

Состояние мужчины оценили как тяжелое.

Полицейские Петербурга проводят проверку по факту аварии в Шушарах. Как сообщили в МВД России, ДТП произошло ночью 29 октября.

По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля "Луидор", двигаясь по Московскому шоссе в сторону столицы, выбрал неверную дистанцию врезался в двигавшуюся в попутном направлении фуру Mercedes с полуприцепом.

В результате первый мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе произошла массовая авария, в которой травмы получили три человека. На проспекте Просвещения столкнулись четыре транспортных средства.

Фото: Piter.TV