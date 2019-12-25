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В массовом ДТП на проспекте Просвещения пострадали трое
Сегодня, 8:45
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В массовом ДТП на проспекте Просвещения пострадали трое

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Возле дома 9 столкнулись четыре транспортных средства.

В Выборгском районе произошла массовая авария, в которой травмы получили три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Накануне днем возле дома 9 по проспекту Просвещения столкнулись четыре транспортных средства. Предварительно, сначала 90-летний водитель Renault врезался в BMW 51-летнего мужчины. От удара вторая машина изменила траекторию и въехала в Skoda 38-летнего автомобилиста и Volvo под управлением 31-летнего участника движения. 

В результате ДТП пенсионера госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, его 84-летнюю супругу – в состоянии средней степени тяжести, как и владельца BMW. По факту случившегося организована проверка, все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что подростки на питбайке врезались в авто на Малой Балканской улице и скрылись. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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