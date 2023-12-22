В Петербурге спасают двухмесячного младенца после обрезания на дому

Операцию в домашних условиях проводил хирург.

В Петербурге спасают двухмесячного малыша после обрезания на дому. Младенца госпитализировали из-за кровотечения, стало известно Piter.tv.

Скорую помощь вызвали 17 марта на Ростовскую улицу в Шушарах. У мальчика, которому на днях исполнится лишь два месяца, кровоточила послеоперационная рана на половом органе.

Обрезание делалось не из религиозных соображений, а по медицинским показаниям. Правда, родители решили провести операцию на дому, выполнял её хирург одной из больниц Ленинградской области.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Ранее в Пикалево возбудили уголовное дело по факту травмирования 17-летней при падении наледи.

Фото: Piter.tv