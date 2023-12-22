В Пикалево возбудили уголовное дело по факту травмирования 17-летней при падении наледи

В настоящее время угрозы ее здоровью нет.

В Бокситогорском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней при падении наледи со здания. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту травмирования 17-летней девушки в результате падения наледи.

Следствием установлено, что УК не были выполнены работы по очистке от снега и наледи кровли дома 6 по улице 1-й Театральной в городе Пикалево. Несовершеннолетняя 13 марта выходила из подъезда, и на её голову с подъездного козырька упала сосулька. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время угрозы ее здоровью нет.

Также сотрудницу петербургской организации будут судить после падения снега с крыши на ребёнка на Чайковского.

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