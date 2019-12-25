В Петербурге рабочий получил тяжелые травмы при выполнении чужих обязанностей: ему выплатят 1 млн рублей

Он 23 января 2026 года получил закрытые переломы ребер, ключицы, лопатки, обеих лодыжек и другие серьезные травмы.

Рабочий получил тяжелые травмы при выполнении не своих обязанностей. Прокуратура Центрального района взыскала с работодателя в его пользу 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Машинист-обходчик, с которым произошел несчастный случай на производстве, обратился в прокуратуру. Он 23 января 2026 года получил закрытые переломы ребер, ключицы, лопатки, обеих лодыжек и другие серьезные травмы. Проверка показала, что причиной несчастного случая стало использование работника не по его специальности. Очистка пандуса от снега и наледи, которую он выполнял, не входила в его должностные обязанности. В результате мужчина получил тяжкий вред здоровью. Он длительное время находился на лечении, не мог трудиться, переживал из-за своего финансового положения.

Прокурор Центрального района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с предприятия в пользу пострадавшего работника компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Требования прокурора удовлетворены.

Ранее мы рассказывали, что после вмешательства прокуратуры Петербурга компенсацию за травму на гололеде увеличили до 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv