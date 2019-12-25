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После вмешательства прокуратуры Петербурга компенсацию за травму на гололеде увеличили до 500 тыс. рублей
Сегодня, 9:45
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После вмешательства прокуратуры Петербурга компенсацию за травму на гололеде увеличили до 500 тыс. рублей

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Пострадавшей диагностировали перелом лодыжек.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по факту травмирования 60-летней местной жительницы. Инцидент произошел в марте 2022 года в Сестрорецке, сообщили 26 октября в надзорном ведомстве. 

Пострадавшей, упавшей на гололеде, диагностировали перелом лодыжек. Ей потребовалась операция. Решением суда в пользу женщины с организации, ответственной за уборку территории, была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Однако прокуратура оспорила сумму, посчитав ее несправедливой. 

По результатам рассмотрения дела апелляционная инстанция Петербургского городского суда согласилась с доводами и приняла решение об увеличении компенсации до 500 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре петербуржцу компенсируют расходы на льготные лекарства. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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