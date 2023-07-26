Врачи Петербурга провели операцию с использованием виртуальной реальности

Применение дополненной реальности помогает выполнять сложные операции с меньшей травматичностью для пациентов.

Специалисты Городской больницы №9 и Военно-медицинской академии имени Кирова провели операцию с использованием дополненной реальности. Технология помогла точно определить расположение осколков и снизить риск повреждения здоровых тканей.

Хирурги Городской больницы №9 совместно со специалистами Военно-медицинской академии имени Кирова провели операцию по удалению осколков из правой голени пациента с применением технологии дополненной реальности. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Перед вмешательством врачи создали трехмерную модель поврежденной конечности и рассчитали наиболее безопасный путь к инородным телам. Во время операции навигационная система в режиме реального времени отображала расположение осколков относительно сосудов и нервных стволов. Это позволило хирургам выполнить вмешательство с минимальным количеством разрезов и снизить вероятность повреждения здоровых тканей.

По словам специалистов, технология особенно востребована при лечении сложных травм, когда необходимо учитывать глубину расположения осколков, их форму и близость к крупным кровеносным сосудам. В Комитете по здравоохранению отметили, что использование цифровых технологий становится частью повседневной хирургической практики. Применение дополненной реальности помогает выполнять сложные операции с меньшей травматичностью для пациентов.

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Видео: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга