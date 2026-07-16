В Александровской больнице провели сложную операцию беременной женщине

Врачи выявили, что произошло спонтанное кровоизлияние в мозг.

В Александровской больнице нейрохирурги успешно провели сложную операцию женщине на 22-й неделе беременности. Ей стало плохо в кабинете МРТ. Врачи выявили, что произошло спонтанное кровоизлияние в мозг, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Причина случившегося – гематома в голове, которая развивалась очень быстро.

На снимках МРТ видно формирование гематомы в заднечерепной ямке. Также видно хорошо, что головной мозг смещен и сдавлен. В чем особенность гематом заднечерепной ямки: они вызывают нарушение оттока ликворы – от головного мозга вниз, в спинной мозг. Возникает гидроцефалия. Павел Гоман, заведующий нейрохирургическим отделением

Сейчас жизни пациентки и ее ребенка ничего не угрожает. По словам медиков, объединение учреждения с городским перинатальным центром позволяет качественнее оказывать помощь беременным.

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Фото: unsplash (Mufid Majnun)