В Педиатрическом университете прооперировали двух подростков, получивших травмы во время купания в Ленобласти

Опасности подстерегают детей там, где их ждут меньше всего – на дачных участках и при купании в диких водоемах.

В минувшие выходные специалисты клиники Педиатрического университета приняли нескольких пострадавших подростков. Двое из них получили тяжелые травмы во время отдыха у воды в Ленинградской области – на озере в деревне Юкки и на Лемболовском озере.

В воскресенье, 12 июля, за медицинской помощью обратилась девушка, купавшаяся во Всеволожском районе. Наступив в воде на острый предмет, она повредила палец левой стопы. Обследование выявило серьезное повреждение сухожилия, для восстановления которого врачам пришлось провести сложную микрохирургическую операцию.

В тот же день на Золотом пляже Лемболовского озера пострадал 15-летний юноша. При выходе из водоема он сильно порезал ногу. Медики диагностировали резаную лоскутную рану стопы. Хирургам потребовалось иссечь нежизнеспособные ткани и наложить швы.

За прошедшие выходные в клинику также поступили подросток из Псковской области с переломом пальца после падения с велосипеда, школьница, травмировавшая кисть аккумуляторным секатором, и девушка, выпавшая из дверей электрички на платформу. Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов подчеркнул, что летний травматизм имеет выраженную сезонную специфику. В 2026 году медики фиксируют рост бытовых и уличных повреждений. По его словам, опасности подстерегают детей там, где их ждут меньше всего – на дачных участках и при купании в диких водоемах.

Дмитрий Иванов обратился к родителям с призывом проводить разъяснительные беседы о технике безопасности. Он напомнил, что входить в незнакомый водоем необходимо только в обуви, а при работе с электроинструментом нужно строго соблюдать инструкцию. Кроме того, ректор предостерег от самолечения: при любых травмах, особенно ушибах головы или глубоких порезах, следует незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью.

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета