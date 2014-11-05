Профессор Пироговского Университета предупредила об опасности бесконтрольного приема препаратов от головной боли

Многие привыкли снимать головную боль доступными средствами, ошибочно считая их полностью безопасными из-за отсутствия рецепта.

Доктор биологических наук, профессор кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Нина Киселева рассказала "Вечернему Санкт-Петербургу" о рисках, связанных с бесконтрольным приемом популярных обезболивающих препаратов. По ее словам, многие привыкли снимать головную боль доступными средствами, ошибочно считая их полностью безопасными из-за отсутствия рецепта.

Нина Киселева отметила, что чаще всего при головной боли применяют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и парацетамол. Специалист уточнила, что основоположником группы НПВС считается ацетилсалициловая кислота (аспирин), к которой также относятся ибупрофен, диклофенак, кеторолак, напроксен и метамизол натрия. Эксперт подчеркнула, что эти препараты действительно помогают при мигрени и боли напряжения, но только при соблюдении рекомендуемых дозировок, иначе они способны вызвать тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.

Специалист добавила, что применение ацетилсалициловой кислоты и других НПВС сопряжено с рядом тяжелых побочных реакций. Среди наиболее распространенных осложнений она назвала поражение слизистой желудка с развитием язв и кровотечений, повышение артериального давления, нарушение свертываемости крови и бронхоспазм. Профессор пояснила, что некоторые лекарства имеют специфические риски: метамизол натрия может привести к опасному снижению уровня лейкоцитов, а индометацин – к тяжелому поражению печени и депрессии. Кроме того, эксперт указала на строгий запрет использования этих средств в первом и третьем триместрах беременности из-за риска врожденных пороков развития плода.

Отдельно Нина Киселева остановилась на парацетамоле. Несмотря на его репутацию одного из самых безопасных анальгетиков, специалист предупредила, что превышение дозы вызывает тяжелое поражение печени. Она посоветовала не сочетать прием препарата со спиртными напитками даже в течение одного дня, так как риск особенно высок у людей с заболеваниями печени и любителей алкоголя.

Еще одной серьезной опасностью профессор назвала развитие абузусной головной боли. Она объяснила, что этот недуг возникает при слишком частом использовании таблеток: эффект от них становится слабее, а боль переходит в хроническую форму. В таких случаях, по мнению Нины Киселевой, основным методом лечения становится полный отказ от препарата, вызвавшего зависимость.

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