На Алтае медведь убил туристку

Медведь вытащил из туристической палатки и убил 29-летнюю женщину из Новосибирской области. Соответствующими данными поделились с журналистами информационного агентства "РИА Новости" представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Экстренные службы уточнили, что трагедия зафиксирована вблизи поселка Артыбаш в Республике Алтай.
Все случилось в ночь на среду недалеко от поселка Артыбаш в Республике Алтай. Медведь вытащил из палатки и убил женщину 1996 года рождения.
главк ГУ МЧС по Алтаю
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Фото: pxhere.com
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