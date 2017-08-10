На Алтае медведь убил туристку

В ГУ МЧС сообщили о трагедии с женщиной, прибывшей на отдых из Новосибирской области.

Медведь вытащил из туристической палатки и убил 29-летнюю женщину из Новосибирской области. Соответствующими данными поделились с журналистами информационного агентства "РИА Новости" представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Экстренные службы уточнили, что трагедия зафиксирована вблизи поселка Артыбаш в Республике Алтай.

Все случилось в ночь на среду недалеко от поселка Артыбаш в Республике Алтай. Медведь вытащил из палатки и убил женщину 1996 года рождения. главк ГУ МЧС по Алтаю

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Фото: pxhere.com