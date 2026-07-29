Врач Пироговского университета предупредил об опасности бесконтрольного приема витаминов

По словам специалиста, избыток веществ, особенно жирорастворимых, ведет к гипервитаминозу.

Дополнительный прием витаминов при сбалансированном рационе обычно не требуется, за исключением случаев подтвержденного дефицита. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

По словам специалиста, избыток веществ, особенно жирорастворимых, ведет к гипервитаминозу. Высокие дозы витамина С повышают риск образования камней в почках, а чрезмерное употребление витамина D нарушает обмен кальция, вызывая отложение кальцинатов во внутренних органах.

Врач призвал с осторожностью относиться к внутривенному введению витаминов здоровым людям. Процедура оправдана только для быстрого достижения лечебного эффекта или при лабораторно подтвержденном дефиците. Инфузии связаны с риском осложнений: от воспаления вен (флебитов) и тромбоза до инфицирования при нарушении стерильности.

Отдельно специалист высказался о популярном глутатионе – антиоксиданте для лечения заболеваний печени. Для здоровых людей его капельницы не требуются, а рекламируемые эффекты часто являются маркетинговым преувеличением.

Дмитрий Карпенко подчеркнул, что перед назначением врач обязан учитывать хронические заболевания, аллергии и совместимость препаратов. Например, кальций снижает усвоение железа, поэтому их нужно принимать раздельно. Самостоятельный длительный прием добавок может привести к снижению эффективности основного лечения или токсическому накоплению веществ.

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Фото: Piter.TV