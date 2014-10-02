За год в Петербурге провели 296 операций по пересадке органов

Вице-губернатор Владимир Омельницкий сообщил о приоритете ранней диагностики и прорывах в трансплантологии, включая первую пересадку почки ребёнку.

Развитие медицинской отрасли остаётся одним из ключевых направлений городской политики по поручению губернатора Александра Беглова. Как заявил в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Владимир Омельницкий, за последние четыре года для городских больниц приобретено 13 тысяч единиц различного диагностического и лечебного оборудования. Особый упор сделан на технику для выявления тяжёлых патологий на ранних стадиях — в первую очередь онкологических заболеваний.

Значительные успехи достигнуты и в области трансплантологии. В прошлом году петербургские хирурги впервые провели пересадку почки несовершеннолетнему пациенту. Впоследствии были выполнены ещё две аналогичные операции — в прошлом и текущем годах. В Мариинской больнице впервые осуществили пересадку сердца, и сегодня это направление активно развивается: уже проведено пять подобных вмешательств. В ближайших планах — освоение операций по пересадке печени. Всего за прошедший год в городе выполнено 296 трансплантаций различных органов.

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Фото: Piter.tv