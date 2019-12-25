В ГД предложили выплачивать 2 млн рублей врачам при переезде в зоны КТО

Депутаты КПРФ направили новую законодательную инициативу в адрес Михаила Мишустина.

Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе Алексей Куринный, Казбек Тайсаев и Николай Иванов направили обращение в адрес председателя федерального правительства Михаила Мишустина с просьбой установить повышенные компенсации медицинским сотрудникам при переезде в рамках программ "Земский фельдшер" и "Земский доктор" в зоны проведения контртеррористической операции (КТО) на российской территории. Парламентарии из нижней палаты заметили, что для врачей выплата со стороны государства может составить два миллиона рублей, а для остальных категорий работников - один миллион рублей. Текст соответствующей инициативы пресс-служба политических деятелей распространила по СМИ. Законодатели заметили, что в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО) на украинской территории и необходимости поддержки специалистов в отдельных регионах России, важно подумать о тех медработниках, которые собираются переехать в села, поселки и города с населением до 50 тысяч человек, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях,

... При прибытии (переезде) на территорию которых врачи, фельдшеры и иные медицинские работники имеют право на получение максимальной суммы компенсации в размере 2 миллиона рублей для врачей и 1 миллион рублей для иных специалистов соответственно, следующие регионы: Брянскую область, Курскую область, Белгородскую область. текст сообщения

Авторы инициативы заметили, что данная мера позволит оказать дополнительную материальную помощь медицинским работникам, так как несмотря на потенциальные риски, они направляются в отдельные российские регионы, которые остро нуждаются в профильных специалистах в сфере здравоохранения. Законодатели предложили властям добавить возможность расширения перечня в случае введения в субъекте страны режима контртеррористической операции (КТО).

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Фото: Piter.tv