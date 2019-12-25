Петербургских предпринимателей хотят обязать чистить снег и наледь у заведений

Магазины и кофейни в Петербурге могут обязать очищать территорию от снега.

В Петербурге предложили обязать владельцев коммерческих помещений на первых этажах многоквартирных домов самостоятельно убирать снег, наледь и мусор возле своих заведений. Соответствующий проект поправок к городским правилам благоустройства подготовила Госжилинспекция. Документ опубликован на сайте администрации города.

Согласно инициативе, предпринимателям придется очищать территорию в радиусе 3 метров от входа, а также вдоль фасада помещения. Убирать пространство за бордюром при этом не потребуется.

Самостоятельную уборку разрешат проводить в промежутках между работой коммунальных служб, которые очищают прилегающие территории. Кроме того, владельцев нежилых помещений хотят обязать устанавливать урны у входов и следить за их чистотой.

Ранее городские власти уже рекомендовали представителям малого и среднего бизнеса самостоятельно заниматься уборкой возле своих заведений. Однако пока такие требования носят рекомендательный характер. Если предложенные изменения примут, предпринимателям придется соблюдать новые правила, а за нарушения будут предусмотрены штрафы.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти убрали первый снег.

Фото: Pxhere