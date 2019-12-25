На следующей неделе в Петербурге возможен первый мокрый снег

Первые снежинки по области вероятны 3 ноября, в Северной столице – 4 или 5 ноября.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале рассказал о погоде на ближайшее время.

Через город прошел атмосферный фронт, отметившийся дождем. Однако сейчас над регионом циклон все еще остается, поэтому осадки будут наблюдаться и предстоящей ночью. А 31 октября они должны закончиться.

Не хотят нас покидать антициклоны, и новый рост атмосферного давления начнется уже сегодня вечером, продолжится завтра, и 1 ноября погоду в нашем регионе будет снова определять антициклон. Так что осадки пока нас минуют, а приходят снова вечером 2 ноября вместе с очередным атмосферным фронтом с севера. Александр Колесов, синоптик

Максимальная температура воздуха в пятницу и субботу +8…+9 градусов, к понедельнику столбик термометра покажет до +5…+7 градусов.

Кроме того, по словам специалиста, первые снежинки по области вероятны 3 ноября, в Северной столице – 4 или 5 ноября. Этот снег быстро растает, но к концу следующей недели может стать проблематичнее на дорогах.

Фото: Piter.TV