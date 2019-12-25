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Синоптик рассказал жителям Петербурга, когда ожидать снег
Сегодня, 13:10
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Синоптик рассказал жителям Петербурга, когда ожидать снег

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Как отметил Александр Колесов, в первую декаду ноября снег выпадает очень редко.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в беседе с журналистами портала 78.ru, когда горожанам можно ожидать первый снег. 

Как отметил специалист, в первую декаду ноября снег выпадает очень редко: к примеру, такое наблюдалось в 2016 году. Этот вид осадков приходится чаще всего на вторую половину месяца. А в третьей декаде ноября снег практически всегда был в Северной столице, заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, какая погода будет в предстоящие выходные. В субботу обещают теплый и пасмурный день, ночью возможны дожди. Днем воздух прогреется до +11 градусов. А на воскресенье прогнозируют прохладу без осадков, температура воздуха +5…+8 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, снег
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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