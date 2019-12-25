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Стало известно, какая погода будет в Петербурге в выходные
Сегодня, 10:59
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Стало известно, какая погода будет в Петербурге в выходные

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В субботу возможны дожди, в воскресенье без осадков.

Аналитики "Яндекс Погоды" изучили данные метеонаблюдений и выяснили, какая погода ожидает жителей Петербурга в предстоящие выходные. 

В субботу будет теплый и пасмурный день, ночью возможны дожди. Подует южный, юго-западный и северный ветер, его порывы составят 4 м/с. Утром воздух прогреется до +7 градусов, днем до +11 градусов. 

А на воскресенье, 18 октября, обещают прохладу без осадков. Ветер северо-западный, северный до 4 м/с, температура воздуха +5…+8 градусов. 

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре (+23 градуса), похолодает сильнее всего в Красноярске (-1 градус). 

Ранее мы рассказывали о том, что пятница вновь порадует петербуржцев теплом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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