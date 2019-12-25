Стало известно, какая погода будет в Петербурге в выходные

В субботу возможны дожди, в воскресенье без осадков.

Аналитики "Яндекс Погоды" изучили данные метеонаблюдений и выяснили, какая погода ожидает жителей Петербурга в предстоящие выходные.

В субботу будет теплый и пасмурный день, ночью возможны дожди. Подует южный, юго-западный и северный ветер, его порывы составят 4 м/с. Утром воздух прогреется до +7 градусов, днем до +11 градусов.

А на воскресенье, 18 октября, обещают прохладу без осадков. Ветер северо-западный, северный до 4 м/с, температура воздуха +5…+8 градусов.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре (+23 градуса), похолодает сильнее всего в Красноярске (-1 градус).

Ранее мы рассказывали о том, что пятница вновь порадует петербуржцев теплом.

Фото: Piter.TV