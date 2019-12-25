Пятница вновь порадует петербуржцев теплом

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.

Синоптическую ситуацию в Петербурге 16 октября продолжит формировать гребень антициклона с востока. Как сообщил синоптик Михаил Леус в своем tg-канале, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.

Температура воздуха в городе +11…+13 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В субботу вечером пройдут небольшие дожди. Ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя температура в сентябре в Петербурге составила почти +14 градусов. Солнце появлялось часто – оно светило 26 дней или 125 часов.

Фото: Piter.TV