Сотрудницу организации будут судить после падения снега с крыши на ребёнка на Чайковского

Обвинение полагает, что сотрудница ПРЭО "Нежилой фонд" не желала "надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязанности по обслуживанию дома".

В Петербурге суд зарегистрировал уголовное дело в отношении сотрудницы ПРЭО "Нежилой фонд" после падения снега с крыши на ребёнка. Подробности сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Инцидент произошёл 13 декабря 2023 года: ближе к вечеру с кровли дома № 46-48 литера А на улице Чайковского произошёл сход снежной массы с наледью. Снег упал на 37-летнего взрослого и 6-летнюю девочку. Они не получили серьёзных травм.

Однако обвинение полагает, что сотрудница ПРЭО "Нежилой фонд" не желала "надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязанности по обслуживанию дома", а точнее не проводила очистку кровли от снега и наледи в зимний период, не отбивала сосульки на карнизных свесах и не оградила опасную зоны у нежилого административного здания.

Материалы дела переданы судье.

В январе с крыши дома по улице Жуковского мужчине на голову упала сосулька.

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