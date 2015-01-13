Задача реализована силами "Востока" в ходе СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 16 июля удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Новотахское расположенное на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что задачи успешно выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. пресс-служба Минобороны России

Известно, что военнослужащие из "Востока" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад армии киевского режима и бригады морской пехоты ВСУ, находившихся в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь в ДНР и Темировка Запорожской области.

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Фото: Минобороны России