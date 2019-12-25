Карин Кнайсль напомнила о стремлении главы Минобороны ФРГ "убивать русских солдат".

Бвашая глава министерства по иностранным делам в Австрии Карин Кнайсль через собственный Telegram-канал сравнила немецкого министра по обороне Бориса Писториуса с министром пропаганды, соратником фашиста Адольфа Гитлера Йозефом Геббельсом. Такое заявление со стороны иностранки прозвучало в социальных сетях после того, как глава Минобороны Германии сообщил о готовности "убивать российских солдат". Дополнительно Карин Кнайсль добавила, что сейчас все больше вспоминает о начале 1940-х годов, когда слышит заявления военнослужащих из Берлина о необходимости иметь вооружения, способные бить вглубь российской территории. Ранее политик упоминала о том, главное качество русских — умение прощать. По ее словам, русская душа представляет собой загадку, которую она только теперь начинает разгадывать.

Кнайсль считает, что свободы в России сейчас больше, чем в Европе.

Фото: YouTube /Academy for Cultural Diplomacy; Telegram / Karin Kneissl official