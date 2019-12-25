Мероприятие пройдет на территории немецкой столицы.

Специальный посланник американского президента-респкбликанца Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Белого дома Джаред Кушнер планируют 19 ноября обсудить с официальными представителями Европы и Украины гарантии безопасности для Киева, а также план восстановления украинской экономической системы. Соответствующими данными поделился западный новостной портал Axios со ссылкой на представителя вашингтонской администрации. Иностранный чиновник заметил, что организация встречи американских эмиссаров с представителями Банковой улицы и европейских стран запланировано в четверг. Мероприятие пройдет в Берлине.

Напомним, что в период с 10 по 11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры между делегациями из РФ, США и Украины. Мероприятия были посвящены новой системе континентальной безопасности в постконфликтный период. Европейские представители тоже прибыли в Абу-Даби, но в трехсторонних переговорах они не участвовали. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил о том, что в кулуарах дипломаты из ЕС работали с украинскими представителями, а также с американцами.

Axios сообщил о плане Уиткоффа посетить РФ после встречи с Зеленским.

Фото: pxhere.com