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Axios сообщил о плане Уиткоффа посетить РФ после встречи с Зеленским
Сегодня, 8:02
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Axios сообщил о плане Уиткоффа посетить РФ после встречи с Зеленским

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Сейчас американец направляется в Норвегию для встречи с Зеленским и другим и переговорщиками по Украине.

Специальный посланник американского президента-республиканца Стив Уиткофф надеется посетить Россию. Иностранный переговорщик рассчитывает встретиться с главой нашего государства Владимиром Путиным после того, как проведет международные консультации в норвежской столице Осло с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и украинской делегацией. Соответствующее заявление через социальные сети сделали корреспондент западного новостного портала Axios, а также представитель 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на собственные источники.

По данным корреспондентов, Стивен Уиткофф в текущий момент летит в Европу для встречи с Владимиром Зеленским. Мероприятие запланировано на 20 октября. СМИ ожидают, что в консультациях примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, а также официальные представители Великобритании, Германии, Италии, Франции, политического руководства Европейского союза и НАТО.

Цель - продолжить согласование комплексного предложения, которое может стать основой для возобновления переговоров с Россией.

Барак Равид, иностранный журналист

Уточняется, что после Осло Стивен Уиткофф рассчитывает посетить Россию. В нашей стране иностранец надеется обсудить с Владимиром Путиным предложения, разработанные вместе с Украиной и европейскими коллегами. 

FT: Уиткофф и Кушнер предложили Евросоюзу разморозить часть российских активов.

Фото: pxhere.com

Теги: axios, стив уиткофф, стивен уиткофф
Категории: Картина дня, События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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