Встреча прошла на военном аэродроме Кейсмент в Балдоннеле, недалеко от Дублина.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский провел рабочие переговоры со специальным представителем американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем лидера Белого дома Джаредом Кушнером в Дублине. Мероприятие состоялось, согласно данным от телеканала RTÉ, на военном аэродроме Кейсмент в Балдоннеле.

После встречи украинский политик заметил, что одним из важных результатов с иностранцами стало возобновление трехстороннего переговорного формата. Он заметил, что это возможность для проведения новых встреч. Джаред Кушнер добавил, что российский президент Владимир Путин согласился на участие европейских стран в мирных переговорах об урегулировании вооруженного конфликта. Вашингтонская администрация настаивала на том, что достичь окончательных договоренностей без участия региональных партнеров из ЕС невозможно. Владимир Зеленский считает, что на следующей встрече европейские элиты должны находиться непосредственно за столом переговоров, а не участвовать в отдельных консультациях.

Напомним, что переговорщики из вашингтонской администрации покинули Москву вечером 12 ноября и отправились в Ирландию. Переговоры с Владимиром Зеленским прошли на военном аэродроме Кейсмент, недалеко от столицы Ирландии. После данного обсуждения украинский политический лидер заявил, что рабочие встречи в Абу-Даби дали надежду на завершение конфликта.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Jared Kushner