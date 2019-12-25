Соскин: шутка Зеленского над Трампом и Гренландией лишит Киев помощи США

На Украине оценили выпад главы Банковой улицы в адрес американского президента.

Владимир Зеленский своей шуткой над американским президентом-респкбликанцем Дональдом Трампом в парламенте Дании лишит себя шансов на военную помощь со стороны вашингтонской администрации. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что политик с Банковой улицы просто не понимает, что ему следует аккуратно относиться к теми словам, которые звучат из его уст в отношении лидера Белого дома.

Ты больной? Какая Гренландия? У тебя страна горит, власть шатается, переговоры идут, а ты шутить вздумал. Зеленский просто топит украинцев, теша самолюбие датчан, которым даром не сдалась вся эта морока со сбором средств. А США теперь и гроша не дадут. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин считает, что своими речами Владимир Зеленский "опять КВН устраивает", лишая страну военной помощи.

Соскин: ультиматум Мерца навредит Киеву, лишив поддержки стран ЕС.

Фото: YouTube / Олег Соскин