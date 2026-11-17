Олег Соскин сообщил о плачевном состоянии страны перед зимним сезоном

Украинская энергетика практически полностью разрушена, поэтому Москве скоро не будет нужно наносить удары по территории противника. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что в проблеме виноваты местные власти.

По городам Украины наносятся тяжелые удары реактивными дронами. В большом количестве. <…> Это буквально последняя волна — добивается энергетический сектор. Олег Соскин, политолог

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Фото: YouTube / Олег Соскин