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Соскин: ультиматум Мерца навредит Киеву, лишив поддержки стран ЕС
Сегодня, 16:35
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Соскин: ультиматум Мерца навредит Киеву, лишив поддержки стран ЕС

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Политолог из Украины недоволен позицией Берлина по давлению на европейцев.

 Угроза канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать принятие нового бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы может только навредить Киеву, лишив поддержки стран-членов регионального сообщества. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что немецкому канцлеру стоило спокойно обсудить свои предложения с европейскими элитами, а не выдвигать им ультиматум.

Реальность такова, что сейчас Украина и так в Европе союзников собирает с грехом пополам, а Мерц, видно, совсем хочет их разогнать своими идеями.

Олег Соскин, политолог

Ранее западная газета The Financial Times со ссылкой на письмо Фридриха Мерца на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты сообщила аудитории о том, что канцлер Германии угрожает заблокировать новый бюджет Европейского союза в случае, если коллективный Брюссель не возьмет на себя обязательства по финансовой поддержке Украины.

Соскин: Трамп сорвал планы Киева на переговоры в Абу-Даби.

Фото: YouTube / Олег Соскин

Теги: военная помощь, евросоюз, олег соскин, политолог, фридрих мерц
Категории: События на Украине, Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

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