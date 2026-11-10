Соскин: Трамп сорвал планы Киева на переговоры в Абу-Даби

Политолог из Украины оценил позицию американской делегации в урегулировании регионального кризиса.

Американский президен-республиканец Дональд Трамп сорвал планы властей с Банковой улицы на трехсторонние переговоры в Абу-Даби своим заявлением о возможном изменении государственных границ Украины. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что политический лидер из Белого дома дал понять коллегам, что у страны будет новая форма. По его мнению, это говорит о потери власти сторонников Владимира Зеленского, чего действующие местные элиты не могут допустить.

Трамп не просто удивил, а просто переиграл всю украинскую делегацию разом. Теперь им придется менять тактику, сворачивать карты и начинать уже реальные переговоры, а не болтовню. Это чудовищный расклад на начало переговоров. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин добавил, что речь идет не о болтовне, а о реальной позиции мирового лидера из США. Эксперт надеется на то, что американская делегация будет придерживаться иных позиций на переговорах в Абу-Даби.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин