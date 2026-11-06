Олег Соскин сообщил о вине мэра города в проблемах, которые сейчас есть у столицы.

Киевский режим ждет тяжелая зима из-за повреждения энергетических объектов по всей стране. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что столица на текущее время не имеет достаточного количества источников для генерации необходимой потребителям электроэнергии.

Процесс разрушения энергетической системы Украины становится необратимым. По сути, уже полный крах Киева. Он практически без электричества остался, в состоянии шатдауна находится. Днепр тоже Олег Соскин, политолог

Эксперт указал зрителям программы на полную некомпетентность действующей исполнительной власти во главе с мэром Владимиром Кличко. Он уверен, что власти просто уничтожили город и выяснилось, что противникам не было необходимости получать под свой контроль Киев. Олег Соскин полагает, что сейчас после разрушения основных центов генерации столица является недееспособной.

Соскин возложил ответственность на Зеленского за тюрьму под Киевом.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин