Политолог назвал ответственного за массовые протесты в Киевской области.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за произошедшее в подвале дома под Киевом, где насильно удерживали людей. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что власти с Банковой улицы не могли не знать о проблемах ТЦК (местные военкоматы) с мобилизацией граждан, а также о вопиющих нарушениях. При этом чиновники ничего не стали с этим делать.

Конечно, вина полностью лежит на Зеленском, потому что это он инициировал все процессы могилизации украинского населения, превратив подвал в огромное корыто с кровью. За это он и ответит... А вместо этого Зеленский и его вурдалаки дали ТЦК кровавый карт-бланш, чтобы они террор устраивали над украинцами несчастными. Так что готовьтесь: еще не такие открытия будут. Олег Соскин, политолог

Напомним, что в понедельник украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома, расположенного в селе Петропавловская Борщаговка на территории Киевской области.

Соскин: Зеленский боится встретиться с Путиным в Москве.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин