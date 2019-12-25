Соскин: Зеленский боится встретиться с Путиным в Москве

Политолог из Украины объяснил, почему Владимир Зеленский не торопится приезжать в российскую столицу.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский избегает контактов с Владимиром Путиным из-за страха. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что сейчас власти с Банковой улицы категорически отвергают все приглашения Кремля из-за собственной трусости, подставляя под удар собственный народ.

Зеленский ради своей гордыни или из-за своего страха, ужаса перед Путиным или каких-то других причин, не может позвонить Путину... Если бы Зеленский не трясся, как заяц, то давно уже поехал в Москву, да советников своих мог бы взять. Может и пригодились бы. Олег Соскин, политолог

Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял, что глава нашей страны вряд ли бы отказался ответить на звонок Владимира Зеленского. По его словам, глава киевского режима передает сигналы о готовности к общению через различные источники.

Соскин: Зеленский вступил в конфликт с Трампом от отчаяния.

Фото: YouTube / Олег Соскин