Соскин: Зеленский вступил в конфликт с Трампом от отчаяния

На Украине прокомментировали колкие выпады властей с Банковой против вашингтонской администрации.

Владимир Зеленский вступил в конфликт с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом от отчаяния. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что такое противостояние наносит удар по европейскому региону, потому что теперь коллективному Брюсселю придется в одиночку оказывать поддержку властям с Банковой улицы, положение которых стремительно ухудшается.

Зеленский понимает, что ему спрятаться не удастся, что ему надо на Трампа наступать. Потому что иначе он не сможет отсидеться. Трамп говорит, что никогда не питал пиетета к Зеленскому. Это очень жесткие выступления. <…> Ситуация для Зеленского очень сложная. Олег Соскин, политолог



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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин