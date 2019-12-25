На Украине обвинили власти в энергетическим кризисе.

национальное правительство лидера киевского режима Владимира Зеленского виновно в усугублении энергетического кризиса на украинской территории. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уверен в том, что власти с Банковой улицы не смогут должно поддерживать военные действия в отношении Москвы. Это произойдет несмотря на все обещания об обратном.

Это такие тупые в креслах сидят. Вы что-то сделали, чтобы так не было? Ничего не сделали. Ну, может, так и надо, чтобы народа не осталось. Может, в этом цель у Зеленского, чтобы побольше перебить граждан Украины. Олег Соскин, политолог

"Покиньте город": Олег Соскин обратился с экстренным призывом к жителям Киева.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин