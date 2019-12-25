FT: Уиткофф и Кушнер предложили Евросоюзу разморозить часть российских активов

В СМИ указали на идеи, которые обсуждались в процессе формирования мирного соглашения.

Американские переговорщики от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предложили коллегам из стран Европейского союза и киевского режима разморозить часть российских активов для возобновления мирных обсуждений путей урегулирования вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующими сведениями с западной аудиторией поделились местные журналисты из газеты The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. В статье иностранного СМИ говорится о том, что Уиткофф и Кушнер подняли вопрос на встрече с представителями Великобритании, Франции, ФРГ, НАТО и ЕС в Майами на прошлой неделе. Они затронули несколько способов разморозки российских активов. В том числе речь шла о создании нового финансового инструмента специального назначения под контролем Белого дома.

Источники издания указали, что европейские делегаты отвергли план Уиткоффа и Кушнера,. Механизмы разблокировки активов и их расходования сейчас находятся на стадии обсуждения. FT добавила, что Вашингтон попросил украинские власти представить план расходов "любых средств из любых источников", а также предложил сотрудничество с МВФ в проведении реформ по борьбе с коррупцией и обеспечению подотчетности.

В МВФ заявили о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

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