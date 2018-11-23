Кнайсль считает, что свободы в России сейчас больше, чем в Европе

Экс-глава МИД Австрии назвала преимущества России над Европой.

Свободы в России в настоящее время больше, чем в европейском регионе. Аналогичная ситуация сложилась и в арабском мире по сравнению с Европой. Соответствующее заявление сделала бывший министр по иностранным делам в Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, выступая на площадке выставки "Мой Петербург", трансляция мероприятия прошла в аккаунте городского Комитета по внешним связям в социальной сети "ВКонтакте". Иностранная гостья

Сейчас в России больше свободы. То же самое не могу не отметить про арабский мир. Европа, какой мы ее раньше знали, умерла. Карин Кнайсль, экс-дипломат

Гостья мероприятия отметила, что некоторое время назад опубликовала книгу, которая называется "Реквием по Европе". Она указала на то, что регион всегда считался местом для свободы и верховенства права, однако в последнее время ситуация полностью изменилась. Сейчас многие люди продолжают ностальгировать по прошлому. Кнайсль добавила, что такие политические деятели как Сильвио Берлускони, Маргарет Тэтчер и Шарль де Голль не "выжили бы" в современной Европе.

Кнайсль раскрыла два главных качества Путина.

Фото и видео: Вконтакте / Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга