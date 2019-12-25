В ОБСЕ рассказал и о нарративах, которые распространяет Запад на международных площадках.

Позиция европейских стран относительно украинского вооруженного конфликта постепенно эволюционирует, сейчас она находится между стадиями отрицания и принятия решений. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился российский постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Отечественный дипломат таким образом указал, что если смотреть ретроспективно, то нельзя не признать факта того, что позиция Европы по Украине за последние годы претерпевала изменения.

Сейчас стадия отрицания закончилась, на очереди стадия принятия решения... Если раньше говорили о том, чтобы делать все для победы Украины, затем клялись поддерживать ее столько, сколько угодно, чтобы обеспечить сильные переговорные позиции, то сейчас речь идет о том, чтобы не дать Украине проиграть. Дмитрий Полянский, дипломат

Дмитрий Полянский отметил, что в ОБСЕ подобные изменения в нарративах особенно заметны. При этом публичный дискурс по Украине в ЕС меняется очень медленно.

ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский.

Фото: Организация Объединенных Наций