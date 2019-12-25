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ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский
Сегодня, 10:03
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ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский

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Дмитрий Полянский указал на агрессию Запада.

Европейский регион может вступить в вооруженный конфликт с Москвой еще до 2030 года. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился российский постоянный представитель  при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Отечественный дипломат таким образом напомнил о том, что на текущий момент проблема состоит в том, что в Старом Свете по-прежнему идет целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация.

Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет.

Дмитрий Полянский, дипломат

Дипломат заметил, что в качестве оправдания коллективным Западом используется нарратив о якобы агрессивной политике Кремля, а также приписываемые российскому руководству планы атаковать соседние страны. На прошлой неделе заместитель главы внешнеполитического ведомства нашей страны Александр Грушко упоминал, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года. 

Полянский допустил конфронтацию России с НАТО из-за атаки БПЛА на Петербург.

Фото: Организация Объединенных Наций

Теги: дмитрий полянский, евросоюз, обсе
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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