Дмитрий Полянский указал на агрессию Запада.

Европейский регион может вступить в вооруженный конфликт с Москвой еще до 2030 года. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился российский постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Отечественный дипломат таким образом напомнил о том, что на текущий момент проблема состоит в том, что в Старом Свете по-прежнему идет целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация.

Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет. Дмитрий Полянский, дипломат

Дипломат заметил, что в качестве оправдания коллективным Западом используется нарратив о якобы агрессивной политике Кремля, а также приписываемые российскому руководству планы атаковать соседние страны. На прошлой неделе заместитель главы внешнеполитического ведомства нашей страны Александр Грушко упоминал, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года.

Полянский допустил конфронтацию России с НАТО из-за атаки БПЛА на Петербург.

Фото: Организация Объединенных Наций