Экс-глава МИД Австрии оценила вклад президента РФ в развитие страны.

Карин Кнайсль назвала российского президента Владимира Путина джентльменом. Соответствующее заявление сделала бывший министр по иностранным делам в Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, выступая на площадке выставки "Мой Петербург", трансляция мероприятия прошла в аккаунте Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте". Иностранная гостья отметила, что глава России смог изменить свою страну впечатляющим образом, что вызывает у нее лично искреннее уважение к этому человеку.

Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо. Карин Кнайсль, экс-дипломат

Напомним, что Карин Кнайсль, которая возглавляла австрийское внешнеполитическое ведомство в 2017-2019 годах, переехала в Россию в 2023 году.

Кнайсль: верховенства права больше нет в Европе, БРИКС может стать его фундаментом.

Фото и видео: Вконтакте / Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга