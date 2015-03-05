Кнайсль: верховенства права больше нет в Европе, БРИКС может стать его фундаментом

Карин Кнайсль указала на проблемы региона из-за руководителей ЕС.

Принцип верховенства права больше не соблюдается в европейском регионе, поэтому миру нужна новая правовая система, которую может сформировать БРИКС. Соответствующее заявление сделала бывший министр по иностранным делам в Австрии Австрии Карин Кнайсль, выступая на профильной сессии "Взгляды на будущее нового миропорядка: взаимодополняющие, конкурирующие или взаимоисключающие?". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Принцип исчезает по всей Европе. Это касается и Швейцарии и Британии, которая вышла из ЕС. Экономическая рецессия, энергетический кризис - все это можно преодолеть. Но если отсутствует верховенство права, плюрализм, то тогда невозможно обеспечить доверие. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Иностранка полагает, что кризис доверия становится ключевой проблемой в Европе. По мнению Кнайсль, деятельность властей в Европейском союзе показывают, что они не руководствуются принципом соблюдения международных договоров. Также негативное воздействие оказывают односторонние санкции в отношении Москвы и изъятии активов российского государства.

И какие компании, какие страны в ближайшем будущем будут готовы обращаться к арбитражу в британских судах, судах Женевы, Мюнхена, Франкфурта и Вены? Отсутствие доверия к таким судам и приводит к тому, что теперь формируется другой миропорядок. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

В связи со складывающейся обстановкой странам мира необходимо создать новые юридические основы, нормативную базу и четкие рамки, понятные всем агентам. В частности, в этом вопросе роль может сыграть БРИКС.

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Фото и видео: ВЭФ 2024