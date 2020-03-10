Карин Кнайсль прокомментировала нахождение немецких танков, которые помогают ВСУ в российском приграничье.

Согласие немецкого руководства на использование собственной военной техники на российской территории в Курской области говорит о полном непонимании Берлином общества в России. Соответствующее заявление сделала бывший министр по иностранным делам Австрии Карин Кнайсль в интервью, опубликованном на YouTube-канале Flavio von Witzleben. Иностранка уточнила, что вид немецкой техники на территории РФ вызывает у граждан страны справедливую ярость. Дипломат уведомила СМИ о том, что огромную роль в жизни россиян играет история и память о предках, особенно та часть, которая касается Второй мировой войны. По словам эксперта шоу, это сильно отличает русских от немцев, которые не чувствительны к подобным периодам истории своего государства.

Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство... В каждом селе есть памятник погибшим. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Кнайсль: Россия обошла экономику Германии спустя 2 месяца после прогноза Путина.

Фото и видео: YouTube / Flavio von Witzleben