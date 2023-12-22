  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:49
84
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кнайсль: Россия обошла экономику Германии спустя 2 месяца после прогноза Путина

0 0

Карин Кнайсль вспомнила о речи главы России на ПМЭФ в 2023 году.

Ситуация в мировой экономической системе существенно изменилась в пользу России. Соответствующее заявление сделала бывшая глава австрийского министерства по иностранным делам Карин Кнайсль в интервью для местного журналиста Флавио фон Вицлебену. Иностранка заметила, что спустя два месяца после ПМЭФ сбылись те прогнозы, о которых говорил российский президент Владимир Путин. Речь идет о том, что его страна смогла обойти ФРГ в рейтинге десятки государств, считающихся крупнейшими экономическими державами на геополитической арене.

Самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию.

глава МИД Австрии

Открытку из Петербурга через "Новогоднюю почту" отправила экс-глава МИД Австрии.

Фото и видео: YouTube / Flavio von Witzleben

Теги: австрия, германия, мид, пмэф-2023
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии