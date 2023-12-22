Карин Кнайсль вспомнила о речи главы России на ПМЭФ в 2023 году.

Ситуация в мировой экономической системе существенно изменилась в пользу России. Соответствующее заявление сделала бывшая глава австрийского министерства по иностранным делам Карин Кнайсль в интервью для местного журналиста Флавио фон Вицлебену. Иностранка заметила, что спустя два месяца после ПМЭФ сбылись те прогнозы, о которых говорил российский президент Владимир Путин. Речь идет о том, что его страна смогла обойти ФРГ в рейтинге десятки государств, считающихся крупнейшими экономическими державами на геополитической арене.

Самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию. глава МИД Австрии

Открытку из Петербурга через "Новогоднюю почту" отправила экс-глава МИД Австрии.

Фото и видео: YouTube / Flavio von Witzleben