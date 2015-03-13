Открытку из Петербурга через "Новогоднюю почту" отправила экс-глава МИД Австрии

Кроме того, Карин Кнайсль пожелала "читать каждый день лишь хорошие новости".

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России, отправила из Петербурга "Новогодней почтой" открытку своему коллеге Виктору и поздравила горожан с предстоящими праздниками. Кроме того, она пожелала "читать каждый день лишь хорошие новости". Об этом пишет "Петербургский дневник" 29 декабря.

Напомним, что "Новогодняя почта" заработала на Дворцовой площади 19 декабря. Каждый желающий мог отправить новогоднюю открытку в любую точку страны. Открытки украшены изображениями, созданными детьми. Юные художники сделали работы на тему зимних видов спорта. Почтовое отделение открыто сегодня в последний раз с 17:00 до 21:00.

Ранее мы рассказывали о том, что Карин Кнайсль стала главой наблюдательного совета консорциума при Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Фото: сайт СПбГУ