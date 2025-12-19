В Петербурге подвели итоги работы "Новогодней почты"

С 20 по 30 декабря на главной городской площадке – Дворцовой площади – горожане и туристы смогли отправить рекордные 70 245 поздравительных открыток по всей России.

Проект "Новогодняя почта" издания "Петербургский дневник" завершил свою работу в Петербурге в 2025 году, подведя итог масштабной инициативы. С 20 по 30 декабря на главной городской площадке – Дворцовой площади – горожане и туристы смогли отправить рекордные 70 245 поздравительных открыток по всей России.

Помимо основного почтового центра на Дворцовой площади, функционировали четыре тематических филиала проекта: в кинотеатре "Аврора", на ледовой арене Музея железных дорог России, в госпитале для ветеранов войн и детской клиники доказательной медицины Lahta Junior.

Уже с первых дней "Новогодняя почта" собрала вокруг себя огромное количество энтузиастов: представителей администрации города, педагогов, культурных деятелей, спортсменов, волонтеров, артистов и партнёров издания. Традиционно первыми открыточками обменялись губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер местного парламента Александр Бельский. Губернатор поздравил команду по следж-хоккею "Звезда" и организацию "Общее дело", а Александр Бельский направил поздравления мальчику Ване и его бабушке Наталье Алексеевне.

Фото: "Петербургский дневник"