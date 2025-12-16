В Петербурге сохраняется высокий спрос на продукцию нелегальных торговцев у метро из-за низких цен и удобства

Продавцы не боятся штрафов, так как все издержки уже включены в стоимость продукции.

Как сообщает spb.aif.ru, спрос на нелегальную торговлю овощами, фруктами и другими товарами сохраняется в Санкт-Петербурге благодаря удобному расположению торговых точек у станций метро и более низким ценам по сравнению с магазинами. Продавцы не боятся штрафов, так как все издержки уже включены в стоимость продукции.

Один из владельцев фруктового развала у станции метро "Улица Дыбенко", по имени Нурик, отметил, что он ежедневно платит штрафы в размере пяти тысяч рублей, а если полиция приходит дважды в день, сумма увеличивается до десяти тысяч. Он добавил, что для минимизации потерь выкладывает товар на прилавок понемногу, чтобы уменьшить количество изымаемой продукции. Издание также сообщает, что продавцы не боятся облав. Когда полицейские подходят к лоткам, остальные торговцы мгновенно исчезают вместе с товаром, а после их отбытия снова появляются на месте.

Одна из покупательниц, в свою очередь, указала, что не видит разницы между покупкой фруктов и ягод в магазине и у метро. Она отметила, что в магазинах качество не лучше, а цены могут быть даже выше. По её словам, до ярмарок нужно ехать, что неудобно, а у метро можно просто выйти и купить всё необходимое.

Кроме того, председатель комиссии петербургского Законодательного собрания по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин подчеркнул, что не следует путать нелегальную торговлю с продажей дачной продукции бабушками. Он считает, что для таких огородников необходимо создавать специальные места на рынках и в торговых комплексах, чтобы поддерживать их. Чебыкин также отметил, что у каждого метро ведётся фото- и видеофиксация, что упрощает борьбу с нелегальной торговлей.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе в ходе рейдов ККИ изъял 120 килограммов овощей и фруктов.

Фото: Piter.TV