В 2025 году в администрацию губернатора Петербурга поступило 45 тыс. обращений от горожан

Администрация губернатора Петербурга в 2025 году приняла примерно 45 тысяч обращений от жителей города, что сравнимо с количеством запросов предыдущего года. Такую информацию озвучил вице-губернатор и руководитель администрации Валерия Москаленко, пишет "Петербургский дневник".

Обращения граждан остаются важным инструментом взаимодействия, помогая решать как глобальные вопросы городского значения, так и индивидуальные жизненные ситуации, подчеркнул Москаленко. Тип обращения зависит от сезона: зимой горожане преимущественно интересуются уборкой снега и обогревом помещений, весной – устройством детей в образовательные учреждения, летом задаются вопросами подготовки к отопительному сезону, осенью поднимают проблему освещения дворов и зеленых зон. Вопросы транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания, культурной жизни и социальной поддержки постоянно остаются актуальными.

Особое внимание уделяется группам населения, особо нуждающимся в поддержке: ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, бойцам специальной военной операции и их семьям, родителям многодетных семей, пожилым петербуржцам.

Большая часть обращений поступает онлайн – около 90%, однако традиционные формы коммуникации сохраняют своё значение: примерно 900 человек обратились лично в приёмную, а по телефону получено около 6000 звонков.

Фото: Piter.TV