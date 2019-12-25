Городская администрация стремится создать благоприятные условия для зимнего отдыха детей, чьи родители исполняют служебные обязанности в условиях специальной военной операции.

Дети участников СВО, многодетные семьи и семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, получат возможность бесплатно посещать разнообразные культурные мероприятия, проводимые учреждениями культуры Петербурга в период зимних школьных каникул до 12 января 2026 года. Эти мероприятия включают концертные выступления, театральные постановки, ледовые шоу и цирковые представления, информирует пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, городская администрация стремится создать благоприятные условия для зимнего отдыха детей, чьи родители исполняют служебные обязанности в условиях специальной военной операции. Город выделил около 260 тысяч бесплатных пригласительных билетов для участия в новогодних и рождественских событиях с 23 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Например, в Ледовом дворце состоится губернаторская новогодняя елка, посвящённая пьесе Евгения Шварца "Золушка". В четвертой ежегодной Рождественской елке, организованной в Таврическом дворце, примут участие дети военнослужащих, ветераны-медики и другие граждане, нуждающиеся в поддержке. Другие мероприятия включают новогодние шоу на льду и цирковые представления.

Эти инициативы помогают поддерживать семейные ценности и обеспечивают позитивный опыт для молодых поколений в сложный период для многих семей. Программа мероприятий доступна на официальном портале культурного наследия Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Эрмитажа (Алексей Бронников) (носит иллюстративный характер)