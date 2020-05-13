Снежинки из моркови и никакого детского шампанского: советы педиатра к Новому году

Наталья Колосова рассказала, как составить праздничное меню для самых маленьких.

В новогодние праздники у детей появляется особая возможность провести время с родителями, перенять семейные традиции и насладиться атмосферой чудес, в том числе и за новогодним столом. Врач-педиатр и физиотерапевт клиники "Будь Здоров" Наталья Колосова рассказала Piter.TV, как составить праздничное меню для самых маленьких.

Нужен ли детям отдельный праздничный стол?

Наталья Колосова подчеркнула, что для детей действительно лучше предусмотреть особый рацион на Новый год. По ее словам, блюда в нем могут быть привычными, но важна красивая подача: яркие украшения, тематическая сервировка, подсветка, красивые фужеры для лимонада, сока или морса.

Если дети все же будут сидеть за тем же столом, что и взрослые, стоит обратить внимание на оформление их блюд.

Чем будем украшать? Может кто-то воспримет мои слова как шутку, а кому-то и пригодится. Тонко нарезанными фигурками из моркови, яблока, а также зеленым горошком, кукурузой. Дети любят (вспомните себя) блюда с узорами, или с фигурками снежинок, звездочек. Наталья Колосова, врач-педиатр, физиотерапевт клиники "Будь Здоров"

Сладости и напитки: что разрешено, а что — нет

Педиатр предупреждает: категорически запрещено давать детям давать спиртное и его имитацию (детское шампанское). Также не стоит предлагать острые соусы, неизвестные деликатесы или продукты, принесенные гостями, безопасность которых не гарантирована.

Что касается сладкого, эксперт советует не ограничивать детей в праздники, но при этом контролировать количество съеденного.

Новый год — это не день для воспитания правильной привычки. Это скорее тренировка на прочность. А вот несколько дней после праздника я бы рекомендовала максимально посвятить время прогулкам и общению, а не посиделкам за столом со сладостями. Наталья Колосова, врач-педиатр, физиотерапевт клиники "Будь Здоров"

Новый год глазами ребенка

По словам педиатра, для детей важнее атмосфера праздника, чем еда.

Для взрослых Новогодний стол – это праздник, радость, возможность как-то разрешить себе нарушить все возможные ограничения...А для ребенка намного важнее все-таки атмосфера тайны, общение, ожидание какого-то приключения...Мало кто из деток на утро 1 января вспоминает, что он ел. Наталья Колосова, врач-педиатр, физиотерапевт клиники "Будь Здоров"

Как не пропустить проблему со здоровьем

Наталья Колосова советует родителям быть внимательными к состоянию ребенка после праздника. Сигналы тревоги: повышенная температура, нарушение сна, головная боль, боль в животе, тошнота, рвота. В таких случаях нужно ограничить еду на 2–4 часа, предложить минеральную воду или ромашковый чай и спокойно общаться с ребенком.

Практические советы для родителей

Чтобы праздник прошел без стресса и визитов к врачу с ребенком, эксперт рекомендует:

– заранее подготовить домашние занятия для детей;

– спланировать прогулки по интересным местам города;

– узнать, как работают педиатры в вашем районе.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")