В петербургском Дацане проводили старый год ритуальными кострами
Вчера, 23:38
Накануне лунного Нового года буддисты Северной столицы сожгли в кострах символические фигурки из теста.

В петербургском Дацане накануне наступления лунного Нового года провели традиционный обряд Дугжууба — ритуальное сожжение негативной энергии. На территории буддийского храма развели два костра: большой для священнослужителей и малый для прихожан. Ламы и верующие бросали в огонь специальные фигурки из теста и ткани, символизирующие всё плохое, что мешает духовному и физическому очищению.  

Большой костер посвящен Чойжал Сахюусану — божеству смерти и хозяину загробного мира. В него ламы забрасывали освященный торма, собравший негатив. В малый костер прихожане бросали свои фигурки. Перед ритуалом буддисты проводят в домах генеральную уборку и избавляются от старых вещей, чтобы встретить новый год очищенными.

Фото: unsplash (Marko Horvat)

